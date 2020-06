Run The Jewels : "RTJ4" est disponible gratuitement

Killer Mike et EL-P veulent donner du plaisir.

L'album de Run The Jewels, "RTJ4" ne devait sortir que le vendredi 5 juin. Mais l'actualité a poussé Killer Mike et El-P à changer de stratégie. En effet, les deux membres du groupe offrent leur projet gratuitement mais incite les auditeurs à faire un don en faveur d'organismes qui luttent contre les violences policières et le racisme et viennent en aide aux manifestants.

Ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait. Killer Mike et El-P ont mis gratuitement à la disposition du public leur album "RTJ4" attendu pour demain. Sur Instagram, ils ont expliqué leur geste.