Lefa tease un feat avec SCH et un nouveau projet

Lefa ne dort pas !

Alors que l'exploitation de "Fame", son dernier album en date vient à peine de prendre fin, Lefa est déjà parti sur autre chose et ne prends pas le temps de souffler. Il a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux qui tease déjà un nouveau projet sur lequel on devrait retrouver un feat poids lourd en la personne de SCH !

La vidéo prend la forme d'une discussion WhatsApp avec son équipe. Le projet devrait donc s'appeler "Famous" et si on croit Lefa, il est presque terminé. Ne reste plus qu'à enregistrer les feats. Le rappeur de la Sexion d'Assaut propose SCH comme premier nom, ce que valide son équipe. Lefa contacte alors le S sur Instagram. Et... on en reste là, à attendre la réponse du Marseillais, mais nul doute qu'elle sera positive et que le titre est sans doute déjà prêt. En tout cas, Lefa montre qu'il a très bien compris comment on utilise la technologie et comment on met les auditeurs sur des charbons ardents...