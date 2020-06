6ix9ine : "Gooba" n'est plus sur YouTube !

Suite à une plainte pour violation du droit d'auteur.

Coup très dur pour 6ix9ine dont le clip qui marquait son retour et qui a cumulé de très nombreux records, "Gooba", a été retiré de YouTube, suite à une plainte du beatmaker Magix Enga qui l'accuse d'avoir samplé un de ses titres sans son autorisation. Il a déposé une plainte pour non-respect des droits d'auteurs auprès de YouTube qui a purement et simplement enlevé le clip de la plateforme de partage vidéo dimanche 31 mai.

Ce sont les fans de Tekashi qui ont remarqué l'absence de "Gooba" de YouTube. A la place de la vidéo colorée, ils ont pu lire le message suivant : "La vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour droits d'auteur de Magix Enga." Une action revendiquée par le producteur kenyan sur Instagram.

Mais il semble que les choses se soient arrangées rapidement mais puisque dès le lundi 1er juin, le clip de "Gooba" était de nouveau visible sur YouTube. Et il cumule désormais plus de 273 millions de vues alors qu'il a été mis en ligne le 8 mai dernier. Le prochain titre de 6ix9ine devrait arriver sur la même plateforme le vendredi 5 juin prochain. En effet, après l'avoir plusieurs fois reculé, Tekashi a promis que cette fois ça serait la bonne et qu'il lâcherait un deuxième single autour duquel se posent beaucoup de questions : est-ce un feat avec Nicki Minaj ? Y-aurait-il un clip ? Sera-t-il le single qu'on entend sur la dernière publication de 6ix9ine sur Instagram ? Ce deuxième morceau fera-t-il aussi bien que "Gooba" ? Plus que quelques jours à attendre pour avoir la réponse à toutes ces questions !