Rohff et Dadju : leur feat est enregistré !

Ils l'avaient dit, ils l'ont fait !

Lors d'un échange sur les réseaux sociaux durant le confinement, notamment lors d'un live du Padre du Rap Game, Rohff et Dadju avait évoqué la possibilité d'enregistrer un feat ensemble, ROH2F voulant aussi travailler avec le frère du chanteur, Gims. On ne sait pas ce qui sera possible concernant le rappeur de la Sexion d'Assaut mais Rohff et Dadju sont allés au bout de leur idée puisque leur featuring a été enregistré et officialisé par une photo postée sur les réseaux sociaux.