Lil Yachty, Akhenaton, Freddie Gibbs : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 29 mai.

Le vendredi est toujours une journée particulière. Déjà, c'est la fin de la semaine et ça annonce un week-end bien mérité, ensuite c'est le jour de sortie des nouveaux albums. Alors que le déconfinement s'élargit en France et permet aux artistes de proposer un peu plus de projets que durant la quarantaine, il se poursuit aux Etats-Unis mais cela ne freine pas les rappeurs, conscients que la population à besoin de bonne musique. Voici donc notre sélection de dernier vendredi de mai.

LIL YACHTY - "LIL BOAT 3"

Lil Yachty inaugure le dernier épisode de sa série Lil Boat avec sa troisième édition. Dans ce projet, il s'est un peu éloigné du rap sautillant et jovial de ses débuts pour se retrouver dans la position du cracheur de flamme. Il a aussi invité des artistes comme A$AP Rocky, Future, Tyler, The Creator, Lil Durk, Young Thug.

G HERBO - "PTSD Deluxe"

G Herbo en pleine guerre des mots avec 6ix9ine offre une version Deluxe de son album sorti en février dernier auquel il ajouté l'équivalent d'un album entier puisqu'aux 14 tracks originaux, il en donne 14 de plus ! On y note notamment des feats de Lil Durk et Lil Uzi Vert.

FREDDIE GIBBS & THE ALCHEMIST - "ALDREDO"

Deux ans après la sortie de leur collaboration précédente, "Fetti", Freddie Gibbs et The Alchemist refont équipe pour "Alfredo", un projet de dix titres avec des invités de marque comme Tyler, The Creator, Rick Ross, Benny The Butcher et Conway The Machine de Griselda.

PROBLEM - "COFFEE & KUSH, VOL.1"

Il aura fallu deux ans de travail à Problem pour arriver à sortir ce disque. Le rappeur de Compton a façonné ses lyrics en pensant à LA et à la Californie. Les dix titres que contient ce projet sont imprégnés de jazz et offre une douceur qui fait du bien.

JOELL ORTIZ & KXNG CROOKED - "H.A.R.D."

Les deux ex-MC de Slaughterhouse s'associent pour un EP de huit pistes dont le dénominateur commun est la lutte, celle que les deux rappeurs ont dû mener tout au long de leur vie et de leur carrière. La production est assurée par Erick Sermon, Apollo Brown, J.U.S.T.I.C.E. League, Illmind, Boogeyman et les Heatmakerz.

ACE HOOD - "MISTER HOOD"

Cinquième album pour Ace Hood qui montre qu'il possède toujours la qualité lyricale des plus grands et c'est d'ailleurs ce qu'il s'emploie à prouver le long de ses 14 titres puisqu'il n'y a quasiment aucun invité.

BIG K.R.I.T - "K.R.I.T. WUZ HERE"

Pour fêter les dix ans de sa mixtape classique, Big K.R.I.T la publie dans une version remasterisée. S'il enlève quelques titres originaux, il ajoute quatre nouveaux titres.

RO JAMES - "MANTIC"

Deuxième album très attendu pour le chanteur de R&B qui fait suite à "Eldorado" paru en 2016. Sur ce disque, il invite des artistes du calibre de Miguel, Masego et Brandy ce qui, sur le papier, ressemble à la recette parfaite.

AKHENATON - "ASTEROÏDE"

Pour son dernier projet, AKH s'est entièrement associé aux producteurs marseillais Just Music Beats pour composer les 18 pistes de l'album "Astéroïde". Cela offre une vrai cohérence et un vrai univers au disque et c'est évidemment totalement hip-hop dans le fond comme dans la démarche. On note aussi les participations de Veust, Infinit et Napoleon Da Legend.

YOUV DEE - "HAINE WORLD"

Pour les six titres de son EP, Youv Dee que l'on a entendu récemment sur "High et Fines Herbes" et qui faisait partie du groupe L'Ordre du Périph choisit aussi de s'associer à un seul beatmaker, Skuna, pour un projet compact qui met en valeur ses qualités lyricales.

BOLEMVN - "VOL 169"

Invitation au voyage de la part du rappeur d'Evry qui permet de nous envoler sur 14 titres. Sur trois d'entre eux, on est en bonne compagnie avec Maes, RK et Koba LaD.

DARRYL ZEUJA - "CHILLADELPHIA"

Vous le connaissez certainement plus sous le nom d'Areno Jaz, membre émérite du crew 1995. Plutôt discret depuis les derniers projets avec Nekfeu et Co, il s'est aussi produit avec son groupe XLR. Après quelques EP, voici son premier album solo "officiel" sur lequel il se présente d'ailleurs seul pour ne pas se disperser.