Nessbeal confirme son retour !

Tous les espoirs sont permis !

Ce n'est pour l'instant qu'un épiphénomène dans le monde du rap game, mais Nessbeal semble sur la voie du retour. Et comme NE2S fait rarement les choses comme tout le monde, il le fera sur l'album de... Jul, "La machine" qui sort le 29 mai. Il faut avouer qu'on n'avait pas vu venir la combinaison entre le trublion marseillais et le poète analphabète. Mais cela permettra à Ness de ne pas faire son retour par la petite porte mais bien en ouvrant grand le portail du rap français qui lui semblait fermé à double tour depuis son annonce de retraite suite à l'échec de son dernier album en date, "Sélection naturelle". Depuis plus rien ou presque, un titre en 2011, "Gunshot" avec DJ Belleck et des participations sur des projets de Hayce Lemsi, Demi Portion, Isleym, Volts Face et Dany Synthé. Un temps, on a cru qu'il allait faire son retour lorsqu'en 2014, il a annoncé qu'il travaillait avec Kore et Belleck. Finalement, on n'a rien vu venir et surtout on n'entend rien jusqu'à 2019 quand il apparaît au casting du film "Paradise Beach" avec Dosseh, Seth Gueko et Kool Shen notamment.

Dans la foulée de son titre surprise avec Jul que l'on va bientôt découvrir, Nessbeal a confirmé que celui-ci était bien le prélude à quelque chose d'autre de plus ambitieux sans que l'on ne sache encore quoi exactement mais on doit avouer que ce retour nous fait plaisir ! On est un peu comme tous les fans que cette annonce a mis on fire !