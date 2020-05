L'exploit de Beyoncé : un titre numéro 1 par décennie

Un réel exploit pour Queen B.

Si Beyoncé se fait plus discrète ces derniers temps, elle n'en continue pas moins de cumuler les records. En effet, alors que son remix du titre "Savage" avec Megan Thee Stallion est arrivé à la première place du Billboard Hot 100, cela fait de la chanteuse la deuxième artiste seulement à réussir l'exploit d'avoir au moins un titre numéro au cours des quatre dernières décennies. Elle n'est devancée que une autre diva, Mariah Carey.

"Savage Remix" a fait son entrée à la deuxième place du hot 100 ce qui a quand même valu à Megan son premier top 10 et d'avoir quatre femmes noires aux deux premières place du classement. Le titre est tombé à la cinquième place lorsque le classement était dominé par "Say So remix" de Doja Cat et Nicki Minaj et “Stuck With U” de Justin Bieber et Ariana Grande. Mais cette semaine, les deux artistes nées à Houston ont enfin accroché la première place permettant à Queen Bey de battre un record.

Beyoncé a donc rejoint la toute petite liste d'artistes ayant réussi la performance de placer un de leurs titres à la première place du Billboard Hot 100 durant quatre décennies. Le premier remonte à 1999 avec le morceau "Bills, Bills, Bills" des Destiny’s Child. Cela a été suffisant pour qu'elle ait un numéro au cours de la décennie 90. Cela a été la premier d'une longue série car depuis, elle a réussi à placer sept de ses titres à la première place du Billboard Hot 100. C'est donc presque devenue une habitude.

Par contre, comme c'était la première fois pour Megan Thee Stallion, Bey lui a envoyé des fleurs et un petit mot pour la féliciter. C'est ça aussi être une grande dame !