Swizz Beatz et Timbaland changent les règles des Verzuz

Elles seront plus strictes.

Durant le confinement, les Verzuz sont devenus des événements incontournables. Le concept créé par Swizz Beatz et Timbaland de faire des battle de hits est un succès et draine un public toujours plus nombreux. Mais les problèmes techniques récurrents viennent gâcher le spectacle et le plaisir des internautes et des artistes. Les problèmes de son rencontrés par Jagged Edge ont été la goutte d'eau et avant de continuer, les deux créateurs des Verzuz ont revu leur copie.

Comme nous, Swizz Beatz et Timbaland en ont marre des problèmes de connexion, de son, de technique qui viennent gâcher leurs Verzuz, quand ce n'est pas la police qui s'en mêle. Alors, pour remédier à cela, ils ont décidé de changer les règles. Selon Swizz, chaque participant reçoit une feuille de route avec une configuration spéciale afin de pouvoir assurer la meilleure qualité sonore lors de la diffusion sur Instagram mais certains décident de ne pas en tenir compte. C'est désormais terminé.

"Nous allons imposer une règle stricte" a explique Swizz. "Vous ne pouvez pas participer au Verzuz si vous n'utilisez pas la technologie que nous vous envoyons. Parce que nous l'envoyons pour une bonne raison."

Swizz a insisté sur le fait que Roland Corporation, connue pour ses synthétiseurs et ses boîtes à rythmes, fournissait aux Verzuz un système qui permettait d'optimiser la qualité sonore sur Instagram. Ludacris et 112 l'ont utilisé, pas Jagged Edge.

"Roland a créé un système spécial qu'ils ont conçu pour les Verzuz sur IG. Et il fonctionne. Quand vous écoutez le son de Ludacris, ça marche. Vous pouvez savoir qu'il l'utilise ou pas. 112 l'utilisait mais je ne pense pas que c'était le cas de Jagged Edge."

Le groupe s'est d'ailleurs excusé de la mauvaise qualité de leur son. Et on espère que chacun des artistes qui participeront aux prochains Verzuz utiliseront cette technologie afin que les battles se déroulent dans les meilleures conditions. Ce sera mieux pour les spectateurs mais aussi pour la culture.