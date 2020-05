G-Eazy annonce la date de sortie de "Everything's Strange Here"

Un EP avant l'album ?

Alors qu'on vous a parlé du clip "Free Porn, Cheap Drugs" qui tenait plus de l'indie rock et qui semblait marquer un tournant dans la carrière de G-Eazy, celui annonce aujourd'hui le date de sortie de son projet "Everything's Strange Here". Ce dernier sortira donc le 5 juin prochain.

C'est sur Instagram que le natif de la Bay Area a annoncé qu'il mettrait à la disposition du public l'album "Everything’s Strange Here" le 5 juin. Une façon, peut-être, pour G-Eazy de coucher ses réflexions sur un disque alors que la période actuelle est effectivement plus qu'étrange, comme le dit le titre de son album.

"Il y a encore huit semaine, je ne savais pas ce que je devais faire" a-t-il écrit dans son post alors qu'il dévoile aussi une photo de la cover du projet. "Le monde a été bouleversé, mais beaucoup d'entre nous ont eu la chance et le temps de réfléchir, de grandir et d'évoluer. Ce projet est une représentation de ce qu'il y a dans mon coeur et dans ma tête. C'est honnête et pur, c'est moi. A prendre ou à laisser. C'est ce que je ressens. Il y a des choses qui arrivent aussi juste au coin de la rue. Ceci étant dit, 'Everything’s Strange Here' le 5 juin."

Depuis 2017 et l'album "The Beautiful & Damned", G-Eazy a sorti trois EP - il est donc probable que ce prochain projet sera le quatrième avant l'arrivée du long format "These Things Happen Too".