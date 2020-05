Migos : leur prochain projet ne s'appellera pas "Culture III"

Mais il y a bien un album en route.

Alors qu'on croyait que le troisième volume de la série d'albums de Migos, "Culture" pourrait sortir cet été ou même avant la pause estivale, le groupe a lui-même annoncé que ce ne sera pas le cas et que leur prochain projet ne sera pas "Culture III".

Attention, cela ne remet rien en cause. Un album de Migos est bien sur les rails et devrait (normalement) sortir au minimum en 2020 mais il n'aura pas "Culture III" comme titre. Et pourtant, on y croyait car le trio d'Atlanta a profité du confinement et de la crise du coronavirus pour lancer plusieurs inédits qui sentaient bons le projet à venir. Qu'on se rassure, "AGNF" (en featuring avec Young Thug et Travis Scott), "Racks 2 Skinny", "Taco Tuesday" ou "Need It" sont bel et bien annonciateurs d'un projet. Mais il devrait être différent de celui auquel on s'attendait. C'est en tout cas ce qu'on dit Offset et Quavo lors de leur passage dans l'émission de Lil Wayne, "Young Money Radio".

"Nous n’avons rien publié depuis deux ans. Nous avons lâché ce titre pour leur donner un petit aperçu de ce qui allait arriver. On s’échauffe. C’est un échauffement. Mais ce sera sur l’album. Nous avons changé le nom de l’album. On va remettre le titre "Culture III" à plus tard. On va changer le titre pour cette fois."