Cardi B : un nouveau single "très bientôt"

Mais sans date précise.

Le deuxième album de Cardi B se fait prier. Alors qu'elle a reçu un Grammy pour le premier, "Invasion of Privacy" sorti en 2018, on attend la suite. Depuis, Bardi n'a sorti que trois singles et a fait quelques feats. Mais sinon rien, c'est l'attente. A priori, le disque ne sort pas car il y a des problèmes de contrat. Mais la rappeuse du Bronx a sans doute conscience de l'impatience de ses fans alors elle vient d'annoncer la prochaine sortie d'un single, sans donner plus de précisions...

Si Cardi B a fait le buzz durant la pandémie de coronavirus, c'est à la fois pour sa réaction apeurée qui est devenue un mème et des remix mais aussi parce qu'elle avait une analyse fine de la situation et qu'elle posait les bonnes questions, notamment aux autorités. Mais côté musique, rien. On ne l'a même pas entendu dans un Verzuz ou beaucoup vu en live sur Instagram. Et pourtant, elle sait très bien que ses fans s'impatientent et qu'ils veulent écouter son deuxième album. Alors, samedi 23 mai, elle a enfin annoncé sur nouveau : de nouveaux morceaux sont en route.

"Ok les gars, mon single arrive très bientôt" a révélé Cardi B au cours d'un live sur Instagram. Elle a ensuite ajouté en rigolant, "mon single arrive quand je perds du poids ! Jamais !" Mais sans doute consciente des limites de son trait d'humour devant un parterre de fans impatients, elle a précisé : "Non, ça arrive très bientôt, je le jure. Et vous allez tous l'adorer."

Si "Invasion Of Privacy" est devenu l'album de rap féminin le plus vendu en décembre dernier et le premier album de rap féminin à passer 100 semaines dans le classement Billboard 200 en mars, il est quand même temps de lancer la suite !