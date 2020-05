Young M.A., Gunna, Styles P : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 22 mai.

Un peu plus de deux mois après la mise du monde en quarantaine, les projets d'albums ou d'EP repartent petit à petit à la hausse. Cette semaine, il y a notamment de belles surprises qu'on n'avait pas vu venir et qui n'avaient été annoncées nulle part.

GUNNA - "WUNNA"

Deuxième album pour Gunna. Sur les 18 titres qu'il nous propose, il s'inspire de l'astrologie pour plonger au plus profond de lui-même. Le natif d'Atlanta a aussi offert à ses fans un documentaire sur la conception de cet opus enregistré en Jamaïque.

YOUNG M.A. - "RED FLU"

Ce projet fait partie des surprises dont on parlait plus haut. On ne l'a pas vu arriver surtout que le premier album de Young M.A. n'est pas si vieux que ça. Sur "Red Flu", la rappeuse de Brooklyn n'invite personne et balance du rap pur et dur. De quoi se faire plaisir en cette période si particulière.

STYLES P - "STYLES DAVID : GHOST YOUR ENTHUSIASM"

Le vétéran sort lui aussi un projet que l'on n'attendait pas et qui est tiré d'une série HBO, "Curb Your Enthusiasm". Les 15 tracks reflètent bien le style de Styles P avec des punchlines et des rimes qui puent la rue. En featuring, on retrouve Jadakiss et Sheek Louch.

KSI - "DISSIMULATION"

KSI est déjà une star... sur Youtube. Pour son premier projet solo, il nous propose un album de 12 pistes avec des collaborations avec Rick Ross, Offset, Lil Baby, Trippie Redd, Lil Pump et Smokepurpp.

KEY GLOCK - "SON OF A GUN"

Quelques mois seulement après la sortie de sa "Yellow Tape", le rappeur de Memphis revient déjà avec une autre tape. Dans ce projet, il n'a aucun feat et envoie 16 morceaux.

YOUNG BUCK - "OUTBREAK"

Fraichement sorti de prison, Young Buck fait un retour remarqué en musique avec un EP bien dans son époque. L'ancien membre du G-Unit semble donc libéré de ses liens contractuels avec 50 Cent et offre un projet de sept titres avec des feats de Caleb Neal et Cherae Leri.

RUSS – "SHAKE THE SNOW GLOBE (Deluxe)"

Plus tôt cette semaine, Russ a sorti la version Deluxe de son dernier album, "Shake The Snow Globe" lancé en janvier dernier en y ajoutant sept nouveaux morceaux dont cinq inédits et deux titres que l'on connaît déjà, "Summer At 7" et "Paranoid".

RCKNSQT – "432"

Rockin' Squat, le leader d'Assassin, revient avec son quatrième album solo, "432" comme la fréquence naturelle de la terre, une des clés du bien-être et de l’harmonie intérieure. Squat partage avec nous des pistes pour revenir aux racines de la vie et ne conserver que l'essentiel. Très utile en cette période.

LUJIPEKA – "L.U.J.I."

Le rappeur de Columbine se lance en solo avec cet album de 14 titres dans lequel le rap et le chant se mélange pour exprimer ses sentiments de fin d'adolescence et du début de l'âge adulte. Un passage obligé qu'il n'a pas forcément envie de franchir.

LONEPSI - "TOUTES LES NUITS DU MONDE"

Oscillant entre rap et chant, Lonepsi est un poète urbain qui joue avec les mots et navigue entre les influences pour finalement en faire un mix réjouissant.