Aketo : vous goûterez bien sa "Confiserie" ?

La chose n'est pas si courante en France pour être noté. Aketo vient de sortir un EP de 5 titres intitulé "Confiserie". Si les Américains sont friands de ce type de format, en France, cela reste plus rare. Particulièrement actif durant le confinement avec son compère Tunisiano du groupe Sniper, Aketo a été au bout de son idée en offrant au public cinq morceaux léchés qui font plaisir à écouter.

Durant le confinement, Aketo et Tunisiano ont fait une battle live avec Sat de la FF, ils ont lancé un clip, remixé leur tube "Gravé dans la roche" et lancé le #PanameAllStarzChallenge. Autant dire qu'ils n'ont pas chômé. Alors, dans la foulée, Aketo a sorti une "Confiserie" pour fêter le déconfinement. Une vraie surprise parce qu'il n'a pas une carrière solo très développée et pourtant, comme le prouve cet EP, il en a largement le niveau !

Alors que Sniper travaille à la suite à donner à leur album "Personnalité suspecte vol.1", Aketo a eu des envies de solo, des envies de kicker dur et un peu à l'ancienne. Nostalgique d'une certaine idée du rap et d'une période faste, celle des Nubi, Nessbeal et Salif qu'il met en avant dans le titre "NSN", Aketo se montre très chaud et son retour est largement salué par le public.

“Pas de confiture pour les cochons mais des confiseries pour mes déconfinés. Je vous envoie un EP de 5 titres pour vous remercier de tout cet engouement autour du #PanameAllStarzChallenge, de tous ces moments qu’on a partagé virtuellement et qui ont rendu ce confinement plus facile à traverser”.

Un projet validé par le public mais aussi les rappeurs comme Infinit' par exemple