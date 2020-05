6ix9ine : Akon accepte une battle sur Instagram

Akon était déjà prêt à faire un feat avec Tekashi.

Si 6ix9ine est un paria pour la plupart des rappeurs américains (Meek Mill, Snoop, YG, Gucci Mane et bien d'autres), il y en a qui nage à contre-courant, c'est Akon. Il avait déjà fait un gros appel du pied à Tekashi pour poser un feat sur son prochain album, le voilà maintenant qui se dit prêt à faire une battle de hits sur Instagram avec le rappeur aux cheveux multicolores. On doute que Swizz Beatz et Timbaland, créateurs du format Verzuz valident vraiment cette idée...

6ix9ine et Akon pourraient donc s'affronter dans une battle de hits si on en croit ce dernier. Car c'est lui qui a raconté ça dans une story Instagram samedi soir.

"@6ix9ine vient de me lancer un défi demain à 15h30. En direct sur IG, c'est en route !" avec en arrière-plan ce qui semble être un appel FaceTime entre les deux artistes. Tekashi n'en a jamais parlé et n'a pas confirmé et quand on connaît sa proportion à troller, on a quand même du mal à croire qu'il ne se serait pas jeté sur histoire pour alimenter encore une fois la machine.

Akon est le seul rappeur a être prêt à travailler avec 6ix9ine et à la revendiquer. Il n'a plus de buzz, les chiffres de ces derniers albums le prouvent et a toujours dit que Tekashi était un agent fédéral infiltré au sein du gang des Nine Trey Bloods. Frayer avec celui qui cassé Internet toute la semaine ne peut que lui attirer de l'attention. Mais 6ix9ine a-t-il envie de se contenter "seulement" d'Akon ? Lui qui a basé toute sa stratégie de défense sur le fait qu'il n'avait pas le choix et que ses associés n'ont pas été honnêtes envers lui brûle d'être validé à nouveau par le game. Akon a-t-il réellement les moyens de le faire ? On a quand même un doute...