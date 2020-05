Alonzo tease déjà un nouveau titre

Alonzo n'a pas chômé durant le confinement. Si la quarantaine a freiné certains artistes, cela n'a pas été le cas du rappeur marseillais. Le Psy 4 a notamment donné un concert historique dans la ville de Los Santos, dans le jeu vidéo "GTA V" mais a aussi lancé un projet de six titres pour donner de la bonne musique à ses vaillants confinés. Et tout cela ne l'a pas empêché de s'investir dans la lutte contre le coronavirus. D'aucuns auraient éprouvé le besoin de soufller un peu mais c'est mal connaître le Papé. Il est déà de retour en studio.

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du Capo dei capi, on le voit déjà de retour au charbon dans un studio. Pas le temps de se reposer ou de rester tranquille. C'est aussi grâce à cet état d'esprit qu'il se maintient au top depuis tant d'années.

Ce teaser est donc un nouveau morceau enregistré récemment par le Marseillais. On peut penser qu'il a beaucoup écrit et travaillé durant le confinement et s'est précipité dans un studio pour enregistrer tout ça dès qu'il a eu l'autorisation de se déconfiner. Dans cet extrait, il pousse aussi un cri "Les Machines". Est-ce le titre du morceau ou un clin d'oeil au titre du double album préparé par Jul ? A moins qu'il ne tease un feauring avec le blondinet ? Et pourquoi pas, ça ne serait pas la première fois que les deux artistes collaborent. Réponse sous peu !