Future : "High Off Life" disque d'or en 30 minutes

Le performance autour du dernier album de Future, "High Off Life", ne doit pas être loin d'être du domaine du record. Trente minutes, c'est le temps qu'il a fallu au projet pour certifié or.

Cet exploit a été confirmé par Chart Data. "High Off Life" est bien devenu disque d'or le jour de sa sortie. Le patron de Freebandz ajouté sur Twitter que cela avait été réalisé en seulement une demi-heure !

Went gold in 30min. HIGH OFF LIFE — FUTURE/FREEBANDZ (@1future) May 15, 2020

La certification ne sera officielle que lorsqu'elle sera annoncée par la Recording Industry Association of America (RIAA) mais cela ne devrait être qu'un formalité parce que le disque d'or était déjà quasiment assuré rien que grâce aux records enregistrés par les singles issus de ce projet, notamment le featuring avec Drake, "Life Is Good", déjà quatre fois platine avant même la sortie du LP. Ce titre a été numéro 2 au Billboard Hot 100 et a tenu 17 semaines dans le classement. On pensait même que ce morceau était le premier d'un album en commun entre Dreezy et Future avant qu'il ne se retrouve sur "High Off Life". Reste à savoir si réellement les deux artistes vont terminer ce type de projet et si "What A Time To Be Alive 2" sortira bien cette année.