Drake : le top 5 de ses rappeurs préférés

Et il y a du beau monde !

Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un classement de stars à se mettre sous la dent. Drake a dû le sentir aussi puisque, alors que personne ne lui avait rien demandé, qu'il n'avait pas été mis au défi comme cela se fait souvent, il a livré son top 5 de ses rappeurs favoris de l'histoire, comme ça, gratos. Et on y trouve du beau monde puisqu'il a énuméré les noms de Lil Wayne, Jay-Z, The Notorious B.I.G., Andre 3000 et O.V.O. Hush aka Young Tony, un des rappeurs du groupe canadien Deep Pockets.

Le liste de Drake apparaît justement dans les commentaires d'une publication de Young Tony qui avait partagé des copies physiques des mixtapes de Deep Pockets.

Il n'est pas étonnant de trouver Lil Wayne dans cette liste, on connaît les liens forts qui unissent les deux artistes et le fait que Drake ait toujours considéré Weezy comme son mentor. Ils ont aussi beaucoup collaboré ensemble comme le Canadien l'a aussi fait avec André 3000 ou Jay-Z.

Concernant Biggie, Dreezy a expliqué que le rappeur new-yorkais et son album "Life After Death" avait eu un impact très important sur son projet "Scorpion", notamment dans sa construction et ses 25 titres.

Enfin, on le connaît moins mais Young Tony est lui aussi originaire de Toronto et il est très proche du label OVO lancé par Drake.

Vous en pensez quoi ce top 5 ?