Pop Smoke : son album posthume sortira le 12 juin

On savait que la musique de Pop Smoke allait lui survivre puisqu'il y avait un projet de disque et de documentaire. C'est désormais une certitude puisque le premier album posthume du rappeur assassiné le 19 février 2020 a été annoncé pour le 12 juin prochain.

C'est Steven Victor, le patron du label Victor Victor Worldwide qui a fait l'annonce. L'album de Pop Smoke sera disponible à la vente et en streaming dès le 12 juin. Il l'a ensuite confirmé sur Instagram que le projet, bien qu'il n'ait pas encore de titre, sera lancé le mois prochain.