6ix9ine : un nouveau titre la semaine prochaine ?

Tekashi ne lâche pas l'affaire.

6ix9ine a beaucoup de défauts mais il faut quand même bien lui reconnaître une qualité. Il est très fort quand il s'agit de faire du business. Il sait que son titre "Gooba" a été l'événement hip-hop de la semaine. Alors, il n'entend pas relâcher la pression et annonce un nouveau titre sur les chiffres continuent de grimper. Pas folle la guêpe !

Jeudi, il écrit dans une story Instagram qu'il pourrait balancer un nouveau titre la semaine prochaine si "Gooba" atteignait les 10 000 téléchargements (payants bien sûr) sur iTunes.

Contrairement à ce que l'on croit, 6ix9ine est tout sauf fou quand il faut gagner de l'argent avec sa musique. Et il sait aussi très bien que les chiffres dingues de son retour doivent se traduire financièrement mais aussi dans le classement du Billboard Hot 100 de la semaine prochaine. Alors il donne une carotte à son public et promet d'envoyer un nouveau titre si "Gooba" se vend bien. Un peu comme Doja Cat avait promis de montrer ses seins si son remix avec Nicki Minaj était numéro un, ce qu'elle n'a finalement pas fait d'ailleurs. Mais pour prévenir une éventuelle déception, Tekashi n'a pas pu s'empêcher de mettre un gros coup de pression au Biilboard dans un post qu'il a finalement effacé plus tard, comme s'il n'assumait pas vraiment...

"@Billboard Nous regardons ça de très près. Le monde regarde de très près. Nous vous aimons et on a toujours soutenu le classement. Nous dominons sur chaque plateforme et de loin. Les chiffres sont là et demandent à être vus. Sans radio, nous dominons les streams ! Je détesterai croire que les gens paient pour leur rotation radio et manipulent les chiffres. Encore une fois, il est trop tôt. Je dis juste que le monde regarde".

Quand on lit bien, ça tient plus de la menace que du coup de pression... C'est sans doute pour cela qu'il a effacé ce message qui a évidemment été repris partout...

"Gooba" est en compétition pour la première place du Biilboard avec le titre de Justin Bieber et Ariana Grande "Stuck With U".