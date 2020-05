Polo G, Future, Moneybagg Yo : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 15 mai.

Le déconfinement a beau avoir eu lieu, le monde de la musique n'a pas encore repris son rythme de croisière. C'est une "petite" journée en quantité de sorties mais pas en qualité puisqu'on y trouve de gros projets.

FUTURE - "HIGH OFF LIFE"

C'est le projet le plus attendu du jour, le premier album de Future depuis "Future Hndrxx Presents: The Wizrd" en 2019. Produit par DJ Escot, il contient des featurings de Travis Scott, Young Thug, Meek Mill, Lil Uzi Vert notamment. On y retrouve aussi Drake et le titre "Life Is Good" ainsi que le remix avec DaBaby et Lil Baby.

MONEYBAGG YO - "TIME SERVED DELUXE"

Moneybagg Yo vient d'envoyer une version Deluxe de son album "Time Served" initialement sorti en janvier. Le rappeur de Memphis y a ajouté sept nouveaux morceaux avec des feats de Lil Baby, Rylo Rodriguez et Fredo Bang.

POLO G - "THE GOAT"

Deuxième album pour Polo G après le succès de "Die a Legend". Le rappeur de Chicago envoie cette "The Goat" qui contient de nombreux bangers et des featurings de BJ The Chicago Kid, du regretté Juice Wrld ainsi que Mustard et Lil Baby.

CONWAY THE MACHINE - "NO ONE MOURNS THE WICKED"

Alors qu'on attend toujours son premier album solo chez Shady Records, Conway The Machine continue de tracer sa route. Après l'EP "Lulu" avec Alchemist en mars, voici sa nouvelle association avec le producteur Big Ghost LTD, "No One Mourns The Wicked".

No One Mourns The Wicked by Conway The Machine

ROY WOODS - "DEM TIMES"

L'artiste signé sur le label de Drake OVO est de retour avec un EP. Un projet de six titres, le premier depuis "Say Less" en 2017 mais le quatrième de son label depuis le début de l'année 2020. Pas d'invités mais des producteurs de renom comme Jordan Ullman, KBeaZy, Harv et Grayson Michael.

ZAMDANE - "CHRYSALIS"

Le jeune rappeur marocain a refait récemment un retour remarqué sur la Toile. C'était pour mieux annoncer son EP "Chrysalis" qui contient cinq titres totalement inédits et débarque comme un avant-goût d'un projet à venir.

CHILY - "5e CHAMBRE (REEDITION)"

Trois mois après la sortie de son premier album, Chily le réédite avec cinq morceaux supplémentaires en attendant mieux. La période de confinement l'a freiné dans son évolution mais avec ce projet, Chily fait patienter le public en attendant un autre projet.