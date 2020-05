Jul est "La Machine" : il prépare un double album !

Le rappeur marseillais ne dort pas.

On se dit que ça ne doit pas être évident de travailler avec Jul. Le rappeur marseillais a tant d'idées à la minute qu'il ne doit pas être facile à suivre pour ceux qui bossent avec lui au quotidien ou qui doivent l'aider à sortir ses disques. Après avoir demandé à sa communauté de créer puis de choisir la cover de son projet "La Machine" à paraître en juin, il a cette fois décidé que finalement ce sera un double album...

On le sait, Jul est sans doute un des artistes les productifs du rap français. Autant dire que la période confinement que nous venons de subir a dû lui donner l'occasion d'enregistrer de nombreux nouveaux morceaux et d'avoir des tas de nouvelles idées. C'est sans doute la raison qui le pousse à annoncer que "La Machine", son prochain projet, sera un double album. Rappelons qu'il avait déjà sorti ce type de format en décembre 2019 ! Deux doubles albums en six mois, ça doit être du jamais vu dans l'histoire du rap français !