Capitaine Canada secoue le rap québécois avec son nouvel album, "Capitaine Canada"

Découvrez le nouvel album de Capitaine Canada !

Capitaine Canada prend d'assaut la scène rap avec un premier opus subversif. Une seule question est sur toutes les lèvres : qui est ce héros contemporain venu tout droit des contrées lointaines du haut Canada ? Incompris de ses contemporains, déprimé et sans emploi, Capitaine Canada égraine le temps entre ses doigts alors qu'il est confiné dans la tour de son donjon et délivre aujourd'hui son message à la population, à travers son premier album.

À son sujet, nous ne détenons que quelques informations car Capitaine Canada souhaite rester discret sur sa vie privée et seules ses revendications l'importe. C'est avec son acolyte, Volpeur, que le héros canadien souhaite redéfinir les mécanismes d’un monde ralentit par la peur et la panique, consommé par l’individualisme et esclave d’un projet de mondialisation chétif. Il part donc en mission afin de réduire les inégalités entre les nations et leurs peuples et il convainc des artistes comme Fouki (toujours aussi Zayzay) et Maybe Watson de se rallier à sa cause. Pour lui, pas de cape ni de super pouvoirs, Capitaine Canada use de sa verve pour convaincre son auditoire et son album "Capitaine Canada" est un message musical universel plus ou moins pacifiste. Porterons-nous oreille au message de cet illuminé ? Sombrerons nous dans une période plus sombre que celle du confinement que nous venons de vivre ?

