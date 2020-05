Future annonce la date de sortie de "High Off Life"

On n'aura pas le tracklisting mais on a quand même quelques infos sur ce projet. Il est produit par DJ Esco et devrait contenir des featurings de Drake, Travis Scott, Lil Uzi Vert, DaBaby et Young Thug.

Ce devrait d'ailleurs être sur cet album que devrait se trouver le titre "Life Is Good" avec Drake qui est déjà certifiée quatre fois platine, a été numéro 2 au Billboard Hot 100 et a tenu 17 semaines dans le classement.

A la sortie du titre, Future s'était confié sur cet état d'esprit auprès d'une journaliste de XXL.