Hatik annonce "Chaise pliante" Deluxe avec 10 inédits

Hatik satisfait son public.

Battre le fer tant qu'il est chaud. Hatik a bien compris que 2020 était son année. Mis en valeur et starifié par son rôle d'Apash dans la série événement de ce début année, "Validé", Hatik a donc décidé de sortir une version Deluxe de son projet "Chaise pliante" en y ajoutant dix nouveaux titres qui sera disponible le 5 juin prochain.

"Chaise pliante", c'est le nom des freestyles qui ont fait connaître Hatik, d'abord sur YouTube puis dans le rap game. C'est donc logiquement qu'il creusait son sillon avec une mixtape du même nom puis une réédition en mars 2020 en plein dans la folie "Validé' qui a fait de lui une star en tant qu'acteur mais aussi en tant que rappeur. D'un coup, son talent a explosé aux yeux et aux oreilles du public et il est devenu un rappeur attendu. Fatalement, il devait fournir du nouveau et de l'inédit aux oreilles avides de son public. Alors, il a ajouté dix nouveaux morceaux au projet "Chaise Plainte 2". Ce qui correspond presque à un album complet pour certains n'est qu'un cadeau pour Hatik qui est définitivement très chaud en cette année 2020.

Rendez-vous donc le 5 juin avec l'édition Deluxe du programme "Chaise pliante" ce qui correspond à 47 sons (!) et un pack physique de trois CD ! Le public a fait d'Hatik une star, il en est reconnaissant.