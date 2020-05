Stone Flexance, pour lui "Ça Flex"

Découvrez le nouveau titre "Ça Flex" de Stone Flexance.

Stone Flexance est un jeune artiste rap tout droit venu de Trappes, une ville connue pour ses talents rap multiples dont La Fouine fait partie. Ensemble Stone Flexance et La Fouine collaborent sur le titre "Askip" et permet à Stone de se faire connaître. Le jeune artiste enchaîne ensuite avec son projet "1 Minute Dans Le Viano", projet composé d'une dizaine de freestyles. Entre lyrics tranchants et une esthétique travaillée dans ses clips, Stone Flexance propose un univers à la fois sombre et efficace.

Stone Flexance vous fait aujourd'hui découvrir son nouveau titre, "Ça Flex". Un morceau percutant et efficace à l'image de ses précédents freestyles. Sur une prod sombre de Zfive Prod, Stone Flexance débite des lyrics incisifs dans lesquels il annonce "Tout pour les billets, tout pour les papiers, on est pas là pour le buzz". Le jeune rappeur compte bien laisser son empreinte dans le rap game et évoque avec mélodie la convoitise qu'entraîne le succès. À tour de rôle, il évoque les faux-amis qui l'entourent mais également les femmes, désormais intéressées par sa réussite. Avec sa verve vengeresse, Stone Flexance prouve qu'il sait musicalement nous tenir en haleine. En réponse aux jaloux, l'artiste de Trappes reste "flex" et nous invite à découvrir son univers. Avec son nouveau titre "Ça Flex", le Stone est un artiste à surveiller de près.

Son morceau "Ça Flex" est à écouter urgemment et est disponible sur toutes les plateformes de streaming ici.