Bolemvn invite Maes, RK et Koba LaD à bord du "Vol 169"

L’embarquement se fera le 11 mai.

Le "Vol 169" décollera le 29 mai prochain avec à son bord, Maes, RK et Koba LaD. Ils sont invités par le commandant de bord Bolémvn pour participer à sa prochaine mixtape. C'est en vidéo qu'il annoncé le projet, le tracklisting et les invités. Plus exactement, c'est une belle hôtesse de l'air qui a fait cette présentation, Bolémvn poussant le concept aérien jusqu'au bout.