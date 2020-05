Doja Cat, Nicki Minaj, Beyoncé, Megan Thee Stallion marquent l'histoire !

Elles trustent les deux premières places du Billboard Hot 100.

Le classement Billboard Hot 100 (celui des singles) est tombé. Et la "lutte" entre les deux remix féminins du moment a donné son verdict. Doja Cat et Nicki Minaj prennent la première place avec "Say So Remix" suivies de près par Megan Thee Stallion et Beyoncé pour "Savage Remix". C'est surtout la première fois que quatre femmes noires se retrouvent dans cette position. On assiste donc à une vraie tranche d'histoire de la musique et du rap en particulier.

On savait que la lutte serait âpre entre les deux remix sorti à 24h d'intervalle, celui de Nicki Minaj et Doja Cat ayant clairement pour but de contrer celui de Megan Thee Stallion et Beyoncé. Au final, cette "rivalité" a permis aux quatre artistes de réaliser quelque chose d'historique. Faire en sorte que les deux premières places du Billboard Hot 200 soient occupés par quatre femmes noires !