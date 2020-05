Lil Uzi Vert annonce déjà un nouvel album

Si on a attendu trois ans entre "Luv Is Rage 2" et "Eternal Atake", il semble que Lil Uzi Vert ne veuille plus attendre aussi longtemps entre deux albums. Alors que son dernier projet est sorti au début du mois de mars, le rappeur de Philadelphie a annoncé qu'un nouvel opus était déjà en route.

C'est sur Twitter qu'il a partagé la bonne nouvelle alors qu'il était interpellé par les fans quant aux concerts de courte durée qu'il a pu donner dans le passé. Après s'être excusé pour ça, il a répondu à la question d'un internaute : "Donc tu me dis qu'il y a de fortes chances que je t'aurais vu faire tout 'Eternal Awake" si le festival JMBLYA avait lieu ?" Ce à quoi Uzi a répondu du tac au tac : "Eternel Atake et mon nouvel album qui arrive bientôt".

EA and my New Album that’s coming soon ???? https://t.co/zYRiLIKpkh — BABY PLUTO ????☄️????® (@LILUZIVERT) May 10, 2020

Parfois avec les artistes, il ne faut pas attendre de grandes annonces, simplement prendre le temps de lire ce qu'ils répondent aux internautes qui les interpellent. Si on ne se penche pas sur la discussion qu'a eu Lil Uzi Vert sur son compte Twitter, on peut passer au-travers de cette information pourtant essentielle : il est déjà prêt pour sortir un nouvel opus alors que son dernier n'a que deux mois et a rencontré un énorme succès à tel point qu'il aurait pu surfer dessus pendant un bon moment. Numéro 1 au Biilboard, il a sorti dans la foulée une version Deluxe avec plein de guests comme Future, Young Thug, Lil Baby, A Boogie Wit Da Hoodie, Chief Keef, Gunna, etc.

Mais il y avait pourtant déjà un indice qui pouvait nous mettre sur la voie d'un nouveau projet, le lancement du single "Sasuke" qui semble bien être le premier extrait du nouveau projet de Lil Uzi Vert.