Nelly et Ludacris vont s'affronter dans un Versuz

Encore une fois un très beau programme !

Après RZA et DJ Premier, Babyface et Teddy Riley ou encore Jill Scott et Erykah Badu, le format Verzuz initié par Swizz Beatz et Timbaland annonce encore une fois du lourd avec une "confrontation" de haut vol entre Nelly et Ludacris ! L'idée a été lancée lors d'une discussion sur Instagram Live entre les deux créateurs du format.

La question était simple : "Pouvons-nous réussir à réunir Ludacris contre Nelly samedi prochain ?" demandait Swizz à Timbo. Ce à quoi ce dernier a répondu : "Oui, nous pouvons. On a compris que c'est ce que veulent les fans."