6ix9ine bat le record YouTube d'Eminem

Tekashi continue de casser Internet.

Quand, plus tard, on évoquera cette année si particulière de 2020, le come-back de Tekashi en sera assurément un des faits les marquants. Car non content de fracasser le record de spectateurs en live sur Instagram avec 2 millions de spectateurs contre 500 000 à la battle entre Babyface et Teddy Riley (qui était déjà un nouveau record), il a aussi explosé celui de YouTube, jusque-là détenu par Eminem et son diss track contre Machine Gun Kelly, "Killshot". Avec "Gooba", il a comptabilisé 4,2 millions de vues en 30 minutes et 43 millions de vues en 24h quand Em' n'en comptait "que" 38,1 millions...

Le record d'Eminem tenait depuis 2018 mais a été battu dans les grandes largeurs puisque 6ix9ine et "Gooba" compte 5 millions (!) de vues en plus et qu'au lancement de la vidéo, YouTube a tout simplement subi un énorme bug ! Et qu'à l'heure où ces lignes sont écrites, le clip comptabilise presque 84 millions de vues !