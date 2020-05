Erykah Badu et Jill Scott : un battle tout en douceur

Revivez-le en vidéo.

Erykah Badu et Jill Scott ont fait leur "Versuz" hier soir après d'autres pointures comme RZA et DJ Premier ou Teddy Riley et Babyface. Mais entre les deux reines de la soul, pas de battle à proprement parler, plutôt une charmante soirée entre amies qui passent de la bonne musique devant 700 000 personnes tout de même !

Erykah Badu a partagé une multitude de classiques comme "Appletree", "Next Lifetime" ou encore "Cleva". Jill Scott pour sa part a envoyé des singles comme "Can’t Wait" et "Watching Me". Mais le moment le plus fort du live Instagram s'est produit quand les deux grandes chanteuses ont partagé leur propre version du titre "You Got Me" de The Roots.

Contrairement aux précédents "Versuz", les déesses de la soul n'ont pas eu de problèmes techniques à déplorer. Au lieu de cela, Jill Scott sirotait tranquillement un verre de vin rouge tandis qu'Erykah Badu passait des vidéos de Bruce Lee en arrière-plan.

De nombreuses stars se sont greffées à l'événement. Durant la soirée on a vu passer Queen Latifah, Ashanti, Ludacris, E-40, Fat Joe, Virgil Abloh, Missy Elliott, Pharoahe Monch, Nas et la légende de la NBA Isaiah Thomas qui ont écoutés et remerciés les deux femmes pour avoir réussi une bulle de tranquillité dans un monde brutal marqué par l'épidémie de coronavirus et les mots d'Andre Harrell et Little Richard.

L'ambiance était décontractée durant ce "battle" et les fans se sont régalés comme vous pouvez le voir dans les commentaires qui suivent.