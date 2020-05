Eminem dévoile sa playlist spécial confinement

Une sélection old school pointue.

Eminem est sur tous les fronts en ce moment. Mais son actualité actuelle est bien plus réjouissante que celle de la semaine dernière quand il a dû faire face à un cambrioleur qui s'était introduit chez lui. Hier, il a expliqué pourquoi 2Pac était le plus grand lyriciste de l'histoire dans la foulée de la découverte d'une playlist spéciale, concoctée par ses soins, pour "survivre" musicalement durant le confinement.

C'est sur sa propre radio, Shade 45 que Slim Shady a dévoilé une playlist de 40 titres qui l'ont notamment aidé à faire passer la monotonie du confinement. Dans cette playlist qui s'appelle Music to Be Quarantined By, une référence assez explicite au titre de son dernier opus, Em' a surtout choisi des sons de rap à l'ancienne avec des artistes comme 2Pac, Wu-Tang Clan, Nas, Public Enemy, Beastie Boys, LL Cool J, Run DMC, Onyx, Masta Ace, Biggie, Modd Depp et plein d'autres. A noter qu'il n'a mis aucun de ses sons, ni aucun des titres de ses proches comme Dr. Dre ou 50 Cent par exemple. On sent bien que là, c'est le fan qui a parlé et pas le businessman.

Et là, vous vous dites que vous avez raté ça ! Pas de panique, des fans du Detroiter ont compilé tous les titres dans une playlist accessible à tous. De quoi vous faire plaisir pour la fin du confinement et même après !