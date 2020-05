Jul : vous pouvez voter pour la cover de "La Machine"

Jul a encore besoin de vous !

Jul qui travaille sur son prochain album, "La Machine", qui devrait sortir en juin si tout va bien, a décidé de casser les codes et a demandé à sa communauté de lui proposer des covers pour ce disque. Si les réponses ont dépassé ses espérances, le rappeur marseillais a fait un pré-choix de 20 pochettes possibles pour son projet et demande encore un coup de main à sa Team Jul. Aujourd'hui, vous pouvez voter sur le compte Instagram du rappeur blondinet pour élire le grand gagnant et ainsi désigner la cover de "La Machine".

C'est sur Instagram que Jul a fait une sélection d'environ 20 covers possibles pour son album "La Machine". Et il demande à son public de choisir celle qui aura l'honneur d'effectivement être celle de son prochain projet.