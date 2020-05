Lil Durk, Kehlani, Lil Tjay : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 8 mai.

Aujourd'hui, c'est jour férié en France mais les artistes continuent toujours de travailler et de sortir des projets. Et quoi de mieux pour fêter la fin du confinement que de s'ambiancer en musique ? Chris Brown et Young Thug avaient donné le ton cette semaine avec le lancement de leur opus commun, la mixtape "Slime & B", le jour de l'anniversaire du chanteur, le 5 mai. Et même si on sent un ralentissement lié à l'épidémie de coronavirus, il y a quand même le choix en disques de qualité.

LIL TJAY - "STATE OF EMERGENCY"

Pour faire monter le buzz avant la sortie de son projet, Lil Tjay a choisit les insultes. Il s'en est pris à 6ix9ine et A Boogie Wit Da Hoodie. Heureusement, il est revenu à de meilleurs sentiments et livre aujourd'hui une mixtape pleine d'harmonies, six mois après la sortie de son premier album, "True 2 Myself". Le rappeur du Bronx n'y a invité que des rappeurs new-yorkais comme Fivio Foreign, Jay Critch, Sheff G et feu Pop Smoke.

LIL DURK - "JUST CAUSE Y'ALL WAITED 2"

Lil Durk vient de mettre à disposition la suite de son projet sorti en 2018, "Just Cause Y'all Waited". La vibe est très mélodique et l'opus contient également des feats de Lil Baby, Gunna, G Herbo et Polo G notamment. Quelques singles étaient déjà à l'écoute pour donner envie au public.

KEHLANI - "IT WAS GOOD UNTIL IT WASN'T"

Deuxième album pour Khelani. Trois ans après "SweetSexySavage", la chanteuse revient avec 15 titres contenant des featruings de Tory Lanez, Jhené Aiko, Masego, Lucky Daye et James Blake.

NAV - "GOOD INTENTIONS"

Nav sort son troisième album studio. Celui-ci fait suite à "Bad Habits" qui a été dévoilé en 2019 et qui avait atteint la première place du Billboard 200. Le rappeur-producteur canadien envoie cette fois 18 titres avec des collaborations de Travis Scott, Future, Lil Uzi Vert, Young Thug, Lil Durk, Gunna, Don Toliver et le regretté Pop Smoke.

E-40 - "THE CURB COMMENTATOR CHANNEL 1"

Le vétéran E-40 ne s'arrête jamais. Au cours de la dernière décennie, il a sorti pas moins de 19 projets ! La légende de la Bay Area revient cette fois avec un EP de cinq titres qui contiennent des collaborations avec Wiz Khalifa, Suga Free, K Camp et B-Legit.

BISHOP NEHRU - "NEHRUVIA : MY DISREGARDED THOUGHTS"

Lancé sur la série "Nehruvia" depuis 2012, le lyriciste new-yorkais nous offre cette fois des sons introspectifs sur prods boom bap et trap. Le titre "In My Zone" a été présentée sur NBA 2K20 et frappe fort !