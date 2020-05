Eminem : "2Pac avait la meilleure plume de tous les temps"

2Pac a été salué par Eminem comme le meilleur lyriciste de l'histoire.

Habituellement si peu bavard, on n'arrête plus Eminem en ce moment. Il a parlé de sa fille, a lancé un challenge sur les réseaux sociaux ou encore fêter ses 12 de sobriété. Surtout, il a dû faire face à un "Stan" dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, si on reparle de Slim Shady, outre l'apparition de freestyles très à l'ancienne, c'est parce qu'il a dit quelque chose de très important. Pour lui, 2Pac est le grand lyriciste de l'histoire du rap. Et venant d'un artiste comme Eminem, ce n'est quand même pas rien... Ce n'est pas un petit compliment.

C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors de l'émission "Music To Be Quarantined" proposée par sa propre radio, Shade 45. Alors qu'il partageait une playlist créée par ses soins pour le confinement, il s'est exprimé sur 2Pac quand il a mis le morceau "Me Against The World".

"Le prochain morceau est celui d'un artiste qui est sûrement celui ayant la meilleure plume de tous les temps. Techniquement il était également très fort. Sur ce morceau, il prouvait qu'il pouvait aussi bien écrire des choses légères comme plus sérieuses et impressionnantes. Juste en écoutant 2pac, vous pouvez ressentir ce qu'il ressentait, le comprendre."

2Pac apparaît plusieurs fois dans les choix d'Eminem même si ce dernier s'est déjà confié sur le fait qu'il avait du mal à choisir entre le rappeur de Los Angeles et Notorious Big quand la guerre East Coast/West Coast faisait rage. Aujourd'hui, il semble que le Detroiter ait un faible pour le natif de LA. Et puis, ce n'est pas la première qu'Em' parle en termes élogieux de Pac et quand on a travaillé aussi longtemps avec Dr. Dre, on est peut-être un peu influencé.

En tout cas, une telle remarque et une aussi belle marque de respect se devait d'être notée.