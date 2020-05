Cut Killer, Pone et Naughty J reprennent le Don't Rush Challenge !

Et mettent en avant le titre "Don't Rush" de Young T & Bugsey.

Un nouveau défi fait fureur sur les réseaux sociaux, il s'agit du #Don't Rush Challenge qui se déroule sur Instagram. Ce défi consiste à se transformer en une fraction de seconde d'une personne confinée habillée en jogging ou en pyjama à quelqu'un sur son 31, habillée et prête à partir en soirée. Mais les DJ mondiaux ont détourné ce challenge en s'échangeant un disque pour partager le titre du groupe anglais Young T & Bugsey "Don't Rush", sorti pourtant en novembre 2019 et issu de leur mixtape "Plead the 5th".

Un exemple de ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux :

Ils font suite à la version américaine sur laquelle on retrouve Shaquille O'Neal, l'ancienne star des Los Angeles Lakers et une dizaine DJ qui reprennent aussi le morceau !

Franchement, on aime quand les stars de le musique et en l'occurrence les stars des DJ mondiaux prennent des challenges sociaux et on s'aperçoit que le titre de Young T & Bugsey, "Don't Rush" est en passe de devenir un immense tube. Un exemple simple. En début d'année 2020, le titre enregistrait 50 000 écoutes par semaine sur les plateformes de streaming. En mars 2020, c'était 300 000 et en avril 2020, la barre du million d'écoutes hebdomadaire a été franchie...