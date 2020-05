Wavlive, la plateforme pour les indépendants

"Pour nous, par nous".

Sur Generations, nous avons fait conclu un partenariat avec une nouvelle plateforme de streaming, Wavlive, destinée aux jeunes artistes indépendants. Nous avons proposé un concours qui permet au sélectionné d'être diffusé tous les vendredis sur les ondes de la radio. Ce sera la sélection Wavlive de la semaine. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il faut poster un titre avec le hastag generations sur wavlive.com.

On s'est dit que cela pouvait intéresser le public de Generations, que ce soit parmi nos auditeurs ou nos internautes. Car on sait qu'on compte beaucoup de rappeurs en devenir parmi vous. Alors, on s'est dit qu'on allait aller plus loin en vous présentant un peu la plateforme.

Wavlive a été créée par une équipe de musiciens passionnés avec pour objectif de proposer un catalogue unique et surtout de devenir la première plateforme de streaming musical 100% indépendante. En clair, vous êtes indé ? Vous n'avez pas de structure et vous avez du mal à partager votre musique autrement que par les réseaux sociaux ou YouTube ? Wavlive est là pour vous permettre de proposer votre musique au plus grand nombre sans que cela ne vous coûte rien. Vous pouvez en effet mettre en ligne vos titres gratuitement, juste en vous inscrivant.

Pour les auditeurs, cela permet de découvrir plein de nouveaux artistes et de nouveaux sons. Et surtout, grâce à sa façon de rétribuer les artistes, Wavlive permet que l'argent mis par l'auditeur dans son abonnement aille directement à l'artiste qu'il écoute. Vous avez écouté Abou Tall tout le mois d'avril ? Votre argent lui reviendra directement. Chez Wavlive, l'abonnement est un soutien direct de l'auditeur à l'artiste !

L'ambition de Wavlive est de continuer à grandir pour offrir une meilleure expérience utilisateur aux artistes mais aussi aux auditeurs. Tous vos retours seront analysés pour parfaire la plateforme. A terme, Wavlive se veut aussi une dénicheur de nouveaux talents ! Wavlive se veut plus qu'une plateforme, un véritable mouvement, et comme le dit si bien le fondateur de Wavlive : "On a crée la plateforme qu'on aurait voulu avoir à nos débuts en tant qu'artiste indé, c'est le concept 'pour nous par nous'."

Tout est dit !

Pour aller sur Wavlive, c'est ici !