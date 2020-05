Eminem : des freestyles vieux de 30 ans refont surface

Slim Shady avait déjà le feu sacré.

Comme on l'a tous vu dans la film "8 Miles" tiré en partie de sa vie, Eminem a commencé par le freestyle et il excelle dans cet art si particulier. A ce titre, on vous conseille les bonus du film dans lesquels il se clashe avec l'ensemble du club qui refusait sinon de le laisser tourner. Aujourd'hui, on a vu réapparaître sur Internet une véritable pépite avec un freestyle d'Eminem à 19 ans avec la coupe de Jul ! On rigole, mais à ce jeune âge, Marshall Matters démontré déjà tout son talent, sa technique et sa puissance lyricale.

C'est un petit compte Instagram fan du Detroiter qui a déterré ces pépites, @dailydoseofshady. Il a publié au compte-goutte les vidéos mais elles avlent le détour ! Il s'agit de trois freestyles d'Eminem alors que ce dernier n'avait que 19 ans. Ces vidéos qui ont près de 30 ans montrent déjà toute la détermination du jeune Slim Shady.