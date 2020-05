Rap confinement : Bolémvn garde le contact

Bolémvn se sent vraiment freiné par le confinement mais cela ne l'a pas empêché de sortir un titre très péchu avec RK, "Prends la monnaie qui cumule presque à un million de vues !

Comment travailles-tu durant le confinement ?

Pendant le confinement je ne travaille pas trop... Vu que j’ai l’habitude de bosser au studio et que je ne peux pas y aller, c’est vraiment une période où je ne peux pas avancer comme je le veux mais on fait avec, j’arrive quand même à faire quelques trucs, j’ai sorti un son avec RK, ça prouve qu’on peut quand même continuer malgré le confinement.

Est-ce que cela freine tes activités ?

Oui, ça freine mes activités comme on ne peut pas sortir c’est difficile d’être actif quand t’es enfermé. Mais comme j’ai dit juste avant, on essaie quand même d’avancer. Je reste très présent sur les réseaux sociaux, je fais des lives, je me prends pour un influenceur (rires) !

Quelles solutions as-tu trouvé pour travailler avec ton équipe ?

La solution pour travailler avec mon équipe n’a pas changé, on se contacte sur WhatsApp on est en contact tout le temps, de ce côté-là, il n'y a pas de changement.

Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

Il y a un ralentissement de ouf, mais bon heureusement qu’on a les réseaux sociaux, donc j’essaye de pas trop me faire oublier... De rester présent et en contact avec les gens qui me suivent c’est important.

tu as sans doute plus de temps, à quoi l'utilise-tu ?

Franchement pendant le confinement je pense pas trop à la musique j’écoute des prods des fois mais c’est très rare... Sinon je m’occupe comme tout le monde hein !

Propos recueillis par Grégory Curot