Rap confinement : Abou Tall a sorti l'EP "Session"

Abou Tall est comme beaucoup, freiné par le confinement et surtout, il a hâte que ça se termine pour relancer la dynamique. Pourtant, même fortement ralenti, il n'est pas resté les bras croisés et en a profité pour sortir un EP qui n'était pas prévu, "Session".

Comment travailles-tu durant le confinement ?

J’essaie de travailler sur de nouveau morceaux mais je suis bien moins productif ! J’essaie aussi de m’améliorer à la guitare.

Est-ce que cela freine tes activités ?

Ça freine totalement mon activité, pas de studio, pas de clip, pas de concert..

Comment fais-tu pour y remédier ?

Pour remédier à ça, on a décidé de sortir un EP 3 titres qui s’appelle "#Sessions". Il est dispo depuis la semaine dernière. On tenait vraiment à rester actif malgré le confinement et proposer de la nouveauté et les gens ont apprécié donc je suis vraiment content.

Quelles solutions as-tu trouver pour travailler avec ton équipe ?

Vu qu’on a sorti en EP en très peu de temps, je suis resté en contact constant depuis le début du confinement avec mon équipe. La distance n’est que physique ! Avec tous les outils qu’on a, on communique tous les jours et on essaie d’avancer du mieux qu’on peut.

Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

Pour être honnête, je suis bien moins productif au niveau créatif. J’écris bien moins, hâte que tout ça soit derrière pour relancer la machine !

tu as sans doute plus de temps, à quoi l'utilise-tu (écriture par exemple ?)