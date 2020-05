Young Thug et Chris Brown, leur mixtape "Slime & B" est sortie

Avec la participation de Gunna et Future.

Young Thug et Chris Brown n'avaient pas menti quand ils avaient annoncé l'arrivée prochaine de leur mixtape commune, "Slime & B". Teasée il y a peu de temps sur le compte Instagram du chanteur pour le 5 mai, elle est en effet disponible sur Soundcloud depuis cette nuit. Le résultat de leur travail est un projet de 13 titres sur lesquels on retrouve aussi les featurings de Future, Gunna, E-40 et Too $hort pour ne citer que les invités les plus connus.

Le 5 mai n'est pas une date choisie au hasard, elle correspond au 31e anniversaire de Chris Brown. Le chanteur a donc décidé de le fêter en partageant le résultat de son travail et en mettant en ligne a mixtape commune qu'il a élaborée avec Young Thug, "Slime & B".

Ce n'est pas la première fois que les deux artistes collaborent puisqu'ils avaient déjà partagé le titre "High End" sur l'album "HeartBreak On A Full Moon" par exemple, mais c'est une nouveauté pour eux de réaliser ensemble un projet commun. Et pourtant, c'est un format sur lequel ils ont déjà travaillé dans le passé. Young Thug a sorti la mixtape "Super Slimey" en collaboration avec Future tandis que Chris Brown a sorti deux opus avec Tyga, "Fan Of A Fan mixtape" en 2010 et "Fan Of A Fan : The Album" en 2015. Mais c'est la première fois que les deux artistes unissent leurs talents pour un projet qui les concerne tous les deux. Le résultat est à la hauteur du talent des deux artistes et on vous invite à écouter "Slime & B", vous passerez un bon moment.