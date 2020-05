Megan Thee Stallion revient avec émotion sur la création de "Savage Remix"

Et l'idée vient de Beyoncé !

Le titre "Savage" Megan Thee Stallion était déjà un énorme hit notamment parce qu'il a donné lieu à une chorégraphie sur Tik Tok. C'est ce titre que Beyoncé a voulu remixer, pour le plus grand bonheur de la rappeuse de Houston qui s'est confiée avec émotion sur son travail et sa relation avec Queen B.

Megan Thee Stallion s'est expliquée sur la création du remix de "Savage" au micro d'Ebro dans l'émission Beats 1 sur Apple Music. L'animateur lui a demandé si un tel projet était déjà dans les tuyaux depuis qu'elle avait passé le réveillon du Nouvel An avec Beyoncé. "Cela ne vient pas de ce jour-là comme c'était ma première rencontre avec elle", a-t-elle expliqué. Non, l'idée est beaucoup plus récente et vient de la diva en personne. "Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone des gens qui bossent avec elle. Ils m'ont dit que Beyoncé voulait faire un remix de 'Savage'. Je n'y croyais !" Mais c'était pourtant bien le cas et une fois que le projet était sur les rails, tout le monde a gardé le secret afin que la surprise soit totale. "Personne ne savait que nous travaillions sur la chanson", a révélé Meg. "Je n'ai rien dit à mon meilleur ami, je n'ai rien dit à mon équipe. Je n'ai rien dit à personne."

Et quand le titre est sorti, la rappeuse texane avait encore du mal à y croire. "Quand je me suis réveillée, je me suis demandée si ça allait vraiment arriver. Je me disais : 'on est vraiment en train de le faire pour de vrai ?' J'ai appelé ma grand-mère et j'ai pleuré. Beyoncé est née à Houston, pour nous, c'est vraiment la reine. C'est tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien d'autre à dire. Qui est meilleur qu'elle ?"

Megan continue d'être émue alors même que la chanson vit désormais sa vie. "Je lui ai parlé depuis la sortie du titre et elle est d'un grand soutien. Elle me dit : 'continue, travaille dur'. C'est quelqu'un qui m'a vraiment inspirée donc rien que de savoir qu'elle a écouté un de mes titres ou qu'elle m'ait considérée en tant qu'artiste et qu'elle accepte de faire quelque chose avec moi, c'est raiment quelque chose qui m'a touché parce que j'écoutais Beyoncé quand j'étais jeune. Et même si ce n'était qu'un rêve, j'ai toujours voulu faire un titre avec elle."

Maintenant que son rêve s'est réalise, Megan Thee Stallion peut le rayer de sa liste et continuer à voir grand !