Jul : Le public choisira la cover de son album "La Machine"

Et il y a déjà beaucoup de propositions !

Il y a quelques jours, alors que la vente aux enchères qu'il avait initiée prenait fin et rapportait plus de 300 000 euros, Jul annonçait aussi son album à paraître en juin, "La Machine". Et le rappeur avait lancé un appel aux fans et aux graphistes de tout poil afin qu'ils lui fassent des propositions de cover. Aujourd'hui, il croule sous les réponses et se réjouit de ne pas avoir à choisir, car une fois encore, c'est le public qui élira la plus belle pochette qui deviendra la cover officielle de son album.

Alors qu'il expliquait que son prochain album était quasiment terminé, Jul avait proposé à tous les talents créatifs de se mettre à son service en imaginant que ce que pourrez être la couverture de cet album en envoyant vos propositions par mail :

"Bon l'équipe j'ai quasiment fini l'album de juin, encore 2-3 trucs et j'envoie ça. Encore merci la team pour votre soutien l'album va s'appeler LA MACHINE. Envoyez-moi vos propositions de cover pour l'album sur ce mail et régalez-moi : Coverjul2020@gmail.com."

Et ça marche tellement bien que le rappeur marseillais se réjouit de ne pas avoir à faire de choix. Une fois encore, c'est vous qui allez élire la plus belle proposition afin qu'elle devienne la pochette officielle de son album "La Machine" à paraître en juin.