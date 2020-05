Erykah Badu et Jill Scott en battle sur Instagram

L'événement se déroulera le 9 mai prochain.

Le confinement permet au rap américain et à ses acteurs d'écrire de nouvelles pages d'histoire de cette musique avec les battles de hits entre stars sur Instagram Live. Après RZA et DJ Premier ou Babyface et Teddy Riley, entre autres, voici que s'annonce celle entre deux des plus grandes voix actuelles, Jill Scott et Erykah Badu. Vous n'avez plus qu'une semaine pour vous y préparer puisque "la rencontre" aura lieu le 9 mai prochain.

Alors que les fans demandaient une battle entre Erykah Badu et Lauryn Hill, Swizz Beatz et Timbaland, à l'origine de la série "Versuz" ont préparé une autre énorme rencontre entre Miss Badu d'un côté et Jill Scott de l'autre. Il semble que, même si le répertoire d'Erykah Badu semble suffisant pour résister à la chanteuse des Fuggees, elle n'était pas confiante. Et quand un fan lui en parlé sur les réseaux, sa réponse a été sans ambiguïté : "Je vais être pulvérisée", a-t-elle déclaré.

Alors elle "affrontera" Jill Scott et cette rencontre sera aussi la première battle entre deux artistes féminines puisque jusqu'à présent, les "Versuz" n'ont opposé que des hommes. On imagine déjà qu'elles ouvrent la voie à une rencontre Beyoncé/Rihanna ou Cardi B/Nicki Minaj. Bon, on s'emballe un peu mais ça serait fantastique !

"Il est temps que les reines représentent. Les papiers sont chez Timbaland. Criez @femmeitforward ! Et faisons-le la veille de la fête des mères !"

Entre les deux artistes multi-récompensées dont la carrière courent sur plus de 20 ans et qui possèdent toutes les deux des tubes à la pelle et des moments de bravoure, trouver 20 titres sera facile et c'est encore une fois le public qui devrait être le grand gagnant. Les autres "Versuz" ont drainé pas moins de 500 000 personnes à chaque fois, nul doute que celui entre les deux divas est capable de faire largement aussi bien sinon plus.

Stay Tuned !