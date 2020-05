Sadek accueille 2CheeseMilkShake

La deuxième signature de Lebara Music.

Depuis sa sortie de prison, Sadek a clairement décidé de mettre les bouchées doubles. Depuis qu'il est rentré chez lui et bien qu'il soit confiné également, il n'a pas perdu de temps alors qu'il avait un moment parlé de retraite. Il faut croire que son passage derrière les barreaux l'a fait réfléchir. Depuis sa libération, il a balancé un inédit, créer un label, annoncé une première signature, Max Paro et mis en ligne un clip de ce dernier. Ah, et il aussi annoncé qu'il travaillait sur un nouvel album. Et à l'heure où certains passent leur temps devant Netflix pour tromper l'ennui, le rappeur de Neuilly-Plaisance a signé un deuxième artiste sur sa structure Lebara Music en la personne de 2CheeseMilkShake.

Et c'est le "patron" en personne qui a fait cette annonce sur Twitter, confirmant les propos qu'il avait tenu lors d'un live Instagram avec le journaliste Mehdi Maïzi.

C’est avec un grand plaisir que je vous annonce que mon reuf @2CheeseMilkshak rejoint notre navire @lebaramusic il va pleuvoir du Fromage doublé et de la boisson lactée agitée sur le rap français très prochainement et pendant très longtemps ???????????????????????? pic.twitter.com/U72HHB0rYs — sadek (@Sadekniuum) April 30, 2020

2CheeseMilkShake est un rappeur également issu de la ville de Neuilly-Plaisance. Ingénieur du son et monteur pour le Patapouf Gang de DJ Weedim, il a finalement fait son trou en tant que rappeur avec des projets comme les trois volumes de "Neuilly Plaisir" dans lesquels il développe un rap à l'ambiance festive et coloré, dont les thèmes tournent autour de la fumette et des femmes.

Vous pouvez le découvrir ici :