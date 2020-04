Gambi dévoile un nouvel extrait inédit

Gambi nous invite à Monaco.

Comme tous ses confrères rappeurs, Gambi a vu ses projets freinés par l'épidémie de coronavirus. En février dernier, il avait déjà dévoilé l'extrait d'un titre inédit sans qu'il n'y ait de suite dans les semaines qui ont suivies. Et puis, rebelote au début du confinement. Aujourd'hui, le voilà de nouveau de retour avec un nouveau teaser d'un nouvel inédit.

Visiblement Gambi a lui aussi décidé de mettre à profit la période du confinement pour avancer sur de nouveaux morceaux. Cette fois, il nous donne rendez-vous qui fait rêver quand on est bloqué chez soi, la Côte d'Azur et plus précisément Monaco. D'ailleurs, c'est bien un air de liberté qui flotte dans ce titre puisque Gambi nous propose de "faire la fiesta" avec tout ce qui avec, voitures de luxe, champagne et les plus jolies femmes de la côte. Ça respire l'été et nous encore plus envie de reprendre une vie normale, de partir en vacances pour oublier le confinement et les semaines passées enfermés.