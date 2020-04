Vald dévoile un inédit

Forcément, les rappeurs sont comme nous : ils sont bloqués dans la plupart de leurs activités et sont beaucoup moins sollicités. Alors, ils font ce qu'ils savent faire, de la musique. C'est ainsi que Vald, en plein confinement, a mis en ligne l'extrait d'un titre inédit sur les réseaux sociaux.

Assez discret jusque-là, Vald a frappé fort en mettant en ligne un titre inédit.

Privé de concerts et de festivals cet été, Vald s'est donc remis au charbon alors qu'il devait passer les prochains mois à défendre son album "Ce monde est cruel" sur scène. Mais comme il n'est pas du genre à rester inactif, il s'est remis en selle et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut faire (techniquement) de la musique facilement. Et avec un talent comme celui de Vald, le reste coule de source. Le teaser de ce morceau n'est que la suite logique de ce qu'il avait avancé en mars où il avait mis une photo d'un écran d'ordinateur avec la légende "Prêt à leaker", sous-entendant qu'il avait de nombreux morceaux de prêts. Le titre qu'il lâche aujourd'hui est assez entraînant et montre une nouvelle facette de son talent car il y use d'un flow qu'on avait rarement entendu chez lui.

Et sur Twitter, répondant à nos confrères de Booska-P sur la possibilité de sortir quelque chose durant le confinement, il n'a pas écarté l'idée, se montrant séduit et faisant ainsi durer le suspens.