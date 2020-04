Playboi Carti : les insidcrétions sur son nouvel album

C'est sa coiffeuse qui nous les donne...

Aujourd'hui, les sources d'informations sont multiples. Il y a les médias traditionnels, les réseaux sociaux mais aussi les coiffeurs ! Car c'est bien celle de Playboi Carti qui nous apprend que le prochain album de l'artiste comportera 18 titres.

On dirait que selon une source proche de Playboi Carti, on peut s'attendre à ce que son album soit assez long et que le tracklisting comporte de nombreux titres. Quand on dit proche, on pense à un intime, un membre de la famille. Dans le cas de Carti, c'est sa coiffeuse qui nous donne l'info ! "Whole Lotta Red" devrait comporter 18 titres selon elle.

Pour parvenir jusqu'au grand public, l'information a pris des voies détournées. Elle serait passée sur Reddit après qu'une page ait partagé une vidéo Instagram Live de la coiffeuse du rappeur, Rhonnie Lee. C'est dans cette vidéo qu'elle affirme que le natif d'Atlanta livrera un album de 18 titres.

"Nous n'avons pas encore fait la pochette de l'album" explique-t-elle dans la vidéo. "Je pense que la cover qu'il venait de sortir, lui sur un fond noir n'est que celle du single. Nous n'avons pas fait sa couverture d'album officielle avec les 18 chansons dessus. C'est pour ça qu'il m'appelait l'autre jour."

Cette indiscrétion donne un indice de plus aux fans qui attendent "Whole Lotta Red" avec impatience. Elle s'ajoute à d'autres remarques d'internautes qui se sont aperçus que des leaks de la musique du rappeur d'Atlanta étaient apparus de façon très aléatoire sur Internet. Et que cela s'est poduit à peu près au moment où l'artiste a mis en ligne son single "@ MEH".

L'album de Playboi Carti a été annoncé il y a deux ans et a subi beaucoup de retard. Mais la liste des récents indices donnent à penser qu'il est en route et qu'il devrait bientôt arriver !