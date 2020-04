6ix9ine annonce son retour musical pour le 8 mai !

C'est aussi le jour de son 24e anniversaire.

Depuis sa sortie de prison en raison de l'épidémie de coronavirus, on a plus parlé de 6ix9ine pour ses apparitions sur les réseaux sociaux ou ses somptueuses dépenses que pour sa musique et sa carrière. Mais cela devrait changer. Le rappeur a en effet annoncé sur Instagram son retour musical pour le 8 mai prochain, le jour de son anniversaire. Cela confirme les indices qu'il avait quand même laissé dans son sillage à savoir un leak d'un teaser d'une dizaine de secondes et la demande officielle de pouvoir faire des clips dans son jardin.

Et il semble que çe soit l'assouplissement des mesures restrictives qui l'encadraient qui permettent à 6ix9ine de signer son come-back en musique. Selon XXL qui a pu consulter des documents, la justice a autorisé le rappeur aux cheveux multicolores à travailler dans les limites de son domicile. Alors Tekashi a sauté sur Instagram pour partager son enthousiasme et surtout annoncer quelque chose pour le 8 mai, le jour de son anniversaire. "Vous êtes prêts ?" a-t-il demandé en sotry avec un émoji "fou" avec la langue qui sort. Et il a ajouté une date : "8 mai", symboliquement puisque c'est aussi ce jour-là qu'il fêtera son 24e anniversaire.

L'ordonnance signée par le juge Paul Engelmayer en date du 29 avril, précise que 6ix9ine est "autorisé à mener des activités liées à son emploi en dehors de la résidence mais dans les limites de la propriété pendant deux heures par semaine lors d'un jour spécifique qui nécessite une approbation préalable par l'agent de probation." 6ix9ine est également autorisé à travailler dans le sous-sol de sa maison, mais en raison de son appareil de suivi GPS, il a été limité à huit heures maximum par jour avec un horaire qui sera approuvé par son agent de probation.

Tenez-vous prêt, 6ix9ine is back !