Young Thug et Chris Brown annoncent une mixtape commune

"Slime & B" sortira le 5 mai prochain.

Young Thug est sur tous les fronts en ce moment. Il s'embrouille férocement avec French Montana à propos de Kendrick Lamar mais n'en oublie pas de faire la musique puisque sa mixtape commune avec Chris Brown, "Slime & B" sortira le 5 mai prochain.

C'est d'ailleurs le chanteur qui a vendu la mèche via un post Instagram.

Le 5e jour du 5e mois, on ne vous fera pas l'injure de compter à votre place, vous aurez compris que "Slime & B" sortira la semaine prochaine. D'ici là, on devrait donc, suivant la logique d'une promo "classique" écouter quelques sons. Concernant les clips, cela semble plus compliqué, tout dépend de quand le projet a été enregistré.

Les deux artistes ont déjà collaboré de nombreuses fois dans le passé comme dans les titres "High End" et "Wrist (Remix)" mais c'est la première fois qu'ils s'attaquent à un projet dans sa totalité tous les deux. Mais ils savent déjà ce que travailler à deux veut dire. Young Thug a sorti la mixtape "Super Slimey" en collaboration avec Future tandis que Chris Brown a sorti deux opus avec Tyga, "Fan Of A Fan mixtape" en 2010 et "Fan Of A Fan : The Album" en 2015.

On a hâte d'être au 5 mai pour pouvoir écouter cette tape ! Et surtout, on constate que le confinement et l'épidémie de coronavirus ne freinent pas totalement l'industrie et que de très gros projets continuent de sortir. Tant mieux pour nous, nos oreilles et notre moral !